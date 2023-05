Unfall auf A12 bei Storkow: Ein Toter und mehrere Verletzte

Auf der A12 ist es in Fahrtrichtung Berlin zu einem tödlichen Unfall gekommen. Drei eingeklemmte Menschen mussten aus einem Wrack befreit werden – für einen kam jede Hilfe zu spät.

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an.

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. Matthias Balk/dpa

Storkow -Es ist noch nicht einmal eine Woche her, dass auf der A12 ein Reisebus und zwei Lkw in einen Unfall verwickelt waren – da muss ein Großaufgebot an Rettungskräften schon wieder auf den Abschnitt zwischen Storkow und Friedersdorf ausrücken.

Am Montag ist bei einem Unfall auf der Autobahn 12 bei Storkow (Landkreis Oder-Spree) ein Verkehrsteilhemer gestorben. Außerdem seien zwei weitere Menschen schwer und weitere Unfallbeteiligte leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen waren drei Lastwagen und ein Kleintransporter beteiligt. In dem Transporter waren demnach drei Personen eingeklemmt. Sie nussten von Rettungskräften herausgeschnitten werden.

Der Unfall geschah auf der Fahrbahn in Richtung Berlin. Die Autobahn wurde auf beiden Richtungen gesperrt. Auch Rettungshubschrauber waren den Angaben zufolge im Einsatz.

Erst vergangene Woche hatte es auf dem Streckenabschnitt einen großen Unfall mit einem Reisebus und mehreren Lkw gegeben. Die Polizei sprach von über 50 Verletzten.