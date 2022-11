Ein- und Ausreisezentrum am BER: Grüne fordern Korrektur der Pläne Das Ein- und Ausreisezentrum am Flughafen BER ist noch nicht im Bau, sorgt aber für Streit. Es geht um die Dimension des Zentrums sowie um das bisherige Verfahren für den Bauauftrag und das Mietmodell. dpa

Marie Schäffer (Bündnis 90/Die Grünen) spricht während der Landtagssitzung. dpa/Soeren Stache

Potsdam -Die Pläne von Innenminister Michael Stübgen (CDU) für das Ein- und Ausreisezentrum für Migranten am Flughafen BER droht einen Keil in die Koalition zu treiben. Die Grünen im Landtag fordern von ihren Koalitionspartnern SPD und CDU Änderungen an den Plänen. „Wir stehen den Planungen zum Behördenzentrum am BER äußerst kritisch gegenüber“, sagte die Abgeordnete Marie Schäffer am Donnerstag. „Die Kapazitäten gehen weit über das notwendige Maß hinaus und es bestehen erhebliche vergaberechtliche Fragen.“ Das Ministerium weist die Kritik zurück.