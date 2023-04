Einberufung per E-Mail: Steht Russland vor neuer Mobilisierungswelle? Putin setzt die Einberufung auf elektronischem Weg in Kraft. Online erfasste Wehrpflichtige dürfen Russland bis zur Vorstellung bei der Armee nicht mehr verlassen. dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein Gesetz über eine leichtere Einberufung Wehrpflichtiger in Kraft gesetzt. Mikhail Klimentyev/Sputnik Kremlin/AP

Moskau -In Russland können Männer mit sofortiger Wirkung leichter zum Militär eingezogen werden. Präsident Wladimir Putin unterschrieb dazu die erforderlichen Gesetzesänderungen. Damit traten die Regelungen, die in der Bevölkerung für große Verunsicherung sorgen, in Kraft. Künftig müssen Einberufungsbescheide nicht mehr persönlich überreicht werden, sondern können auf elektronischem Weg zugestellt werden. Online erfasste Wehrpflichtige dürfen Russland bis zur Vorstellung bei der Armee nicht mehr verlassen.