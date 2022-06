Für eine Frau in Süddeutschland wurde ein Albtraum Realität. Im baden-württembergischen Eislingen ist ein Mann in der Nacht zu Sonntag über ein geöffnetes Fenster in ein fremdes Haus eingestiegen und hat sich zu der Bewohnerin ins Bett gelegt. Die 30-Jährige wachte auf, als der Mann sie berührte beziehungsweise streichelte, teilte die Polizei in Ulm mit.

Als sich die Frau erschreckte, flüchtete der Eindringling wieder durch das Fenster. Seine Schuhe ließ der Unbekannte im Schlafzimmer stehen. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, hat den Mann aber noch nicht gefunden.