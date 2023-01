Einbrecher steigen durch Loch bei Juwelier am Ku'damm ein Durch ein Loch im Treppenhaus sind Einbrecher in ein Juweliergeschäft am Ku'damm in Berlin-Charlottenburg eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeute... dpa

Berlin -Durch ein Loch im Treppenhaus sind Einbrecher in ein Juweliergeschäft am Ku'damm in Berlin-Charlottenburg eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die unbekannten Täter Geld und Schmuck, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zum Wert machte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben. Unklar war zunächst auch, wann der Einbruch geschah. Das Loch im Treppenhaus wurde nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag entdeckt. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes (LKA) ermittelt.