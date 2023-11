Einbruch bei Aussichtsballon: Trio nach Flucht gestellt

Berlin -Nach einem Einbruch bei einem Berliner Aussichtsballon nahe dem Checkpoint Charlie hat die Polizei die mutmaßlichen Täter auf der Flucht gestellt. Zwei Männer und eine Frau sollen nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr in den Kassenraum der Touristenattraktion in Berlin-Mitte eingebrochen sein und Arbeitsgeräte gestohlen haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anschließend seien sie in einem Auto geflüchtet.

Nach einer Verfolgungsfahrt gelang es Einsatzkräften das Trio zu stoppen. Nach Angaben der Polizei wurden bei der Durchsuchung des Autos Einbruchswerkzeuge und die gestohlenen Geräte gefunden. Die zwei Männer im Alter von 40 und 43 Jahren sowie die 39-jährige Frau kamen vorübergehend in Polizeigewahrsam. Nun ermittelt die zuständige Polizeidirektion 5 (City) weiter zu dem Fall.