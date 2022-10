Bislang unbekannte Täter sind in Berlin-Mitte mit einem Transporter in ein Geschäft gefahren und haben es ausgeraubt. Wie die Polizei Berlin mitteilt, bemerkten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gegen 3.15 Uhr, dass ein Mercedes Vito von der Markgrafenstraße in die Schaufensterfront eines Bekleidungsgeschäftes fuhr.

Anschließend stiegen drei Männer aus dem Transporter aus, wobei sich zwei von ihnen in das Geschäft begaben, während der Dritte vor der Ladenfront stehen blieb.

Das Duo im Geschäft brachte anschließend mehrere Kleiderständer und andere Gegenstände zum Transporter. Als der Dritte einen der Zeugen bemerkte, warnte er die beiden Komplizen im Geschäft. Alle drei stiegen daraufhin wieder in den Transporter ein und flüchteten mit diesem in Richtung Charlottenstraße. Die Polizei Berlin übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahles.