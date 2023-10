Ein mutmaßlicher Einbrecher soll in der Nacht zu Dienstag versucht haben, in eine Bäckerei in Berlin-Wedding einzubrechen. Dort wurde er jedoch von der Inhaberfamilie gestellt. Gegen 2.50 Uhr habe der Sohn der 45-jährigen Inhaberin in der Wohnung über dem Geschäft in der Brüsseler Straße klirrende Geräusche aus der Richtung der Bäckerei gehört, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Sohn weckte seine Eltern, die dann die Polizei alarmierten.

Die Familie ging gemeinsam nach unten und stellte ein eingeschlagenes Fenster in der Eingangstür der Bäckerei fest. Dort soll sich der mutmaßliche Einbrecher, ein 26-jähriger Mann, verhakt haben. Als die alarmierten Polizistinnen und Polizisten eintrafen, nahmen sie den Tatverdächtigen fest und übergaben ihn der Kriminalpolizei. Die Ermittlungen laufen.