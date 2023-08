Einbruch in Drogerie: 39-Jähriger festgenommen

Berlin -Ein 39-Jähriger ist nach einem Einbruch in ein Drogeriegeschäft im Ortsteil Britz in Berlin-Neukölln festgenommen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann die Tür am frühen Samstagmorgen aufgehebelt haben, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge wurde auf den Einbruch am Britzer Damm aufmerksam und näherte sich der Tür. Dort traf er auf den mutmaßlichen Täter, der sich daraufhin wieder in das Geschäft zurückzog. Alarmierte Polizeikräfte nahmen den 39-jährigen Mann im Lagerraum fest und fanden in seinem Rucksack verschiedene Kosmetikartikel. In der Nähe entdeckten sie den Angaben zufolge auch eine Brechstange.