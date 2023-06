Drei Unbekannte krachten mit einem Auto ins Einkaufszentrum Linden-Center und brachen so in ein Juweliergeschäft ein.

BLP/Sappeck/TNN/dpa

Unbekannte Täter sind am frühen Sonntagmorgen mit einem Auto in den gläsernen Eingang eines Einkaufszentrums in Berlin-Hohenschönhausen gefahren, um sich auf diese Weise Zutritt zu einem Juwelier zu verschaffen. „Die Täter zerstörten mehrere Vitrinen und eigneten sich Schmuck an“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Wie viel die gestohlene Beute wert ist, sei noch nicht bekannt.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler seien drei Männer gegen 3.40 Uhr mit einem Kleinwagen zunächst durch eine Zugangstür in das Linden-Center am Prerower Platz gefahren, hieß es von der Polizei. Im Erdgeschoss seien die Täter dann noch bis zum Juweliergeschäft gefahren, dessen Eingang sie ebenfalls mit dem Auto durchbrochen hätten.

Einbruch im Linden-Center: Täter hinterlassen mutmaßlich gestohlenes Auto

Die Täter flüchteten den bisherigen Ermittlungen zufolge zu Fuß, wie der Polizeisprecher sagte. Den Kleinwagen hätten sie einfach vor Ort in dem Einkaufszentrum zurückgelassen. Ob das Auto gestohlen war, ist bisher nicht klar. Die Kennzeichen waren laut dem Sprecher entweder vor Ort oder bereits vor der Tat entfernt worden, Näheres müssten die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Polizei prüft nun, ob Videoaufnahmen aus der Nacht vorliegen, die womöglich eine weitere Beschreibung der Täter ermöglichen. Ob Zeugen in der Nacht den Einbruch mitbekommen haben, konnte der Sprecher nicht sagen.