Einbruch in Restaurant in Wittenau: Mann verletzt vier Polizisten bei Festnahme

Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag zwei Männer festgenommen, die verdächtigt werden, in ein Restaurant in Wittenau eingebrochen zu sein. Nach ersten Erkenntnissen der Behörde wurden Anwohner gegen 2 Uhr auf das Geschehen in dem Lokal am Eichborndamm aufmerksam und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten die beiden mutmaßlichen Einbrecher im Alter von 19 und 28 Jahren daraufhin noch im Restaurant festnehmen.

Der 28-Jährige wehrte sich gegen die Festnahme, indem er sich an einer der zerstörten Glastüren festhielt. Er selbst sowie vier Einsatzkräfte wurden dabei verletzt. Wegen seiner Schnittverletzungen musste der 28-jährige Tatverdächtige in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizisten konnten ihren Dienst fortsetzen.