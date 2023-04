Einbruch in Sparkasse: Täter weiter auf der Flucht Nach dem Einbruch in eine Sparkasse in Strausberg (Märkisch-Oderland) am Ostermontag sind die Täter weiter auf der Flucht. Die Fahndung nach den Tätern sei b... dpa

Strausberg -Nach dem Einbruch in eine Sparkasse in Strausberg (Märkisch-Oderland) am Ostermontag sind die Täter weiter auf der Flucht. Die Fahndung nach den Tätern sei bislang erfolglos geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Was die Einbrecher erbeutet hätten, müsse noch ermittelt werden.