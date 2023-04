Einbruch in Strausberger Sparkasse von langer Hand geplant Der Einbruch in eine Filiale der Sparkasse Märkisch-Oderland am Ostermontag in Strausberg war nach Angaben der Polizei von langer Hand geplant. „Bisherige Er... dpa

Strausberg -Der Einbruch in eine Filiale der Sparkasse Märkisch-Oderland am Ostermontag in Strausberg war nach Angaben der Polizei von langer Hand geplant. „Bisherige Ermittlungen lassen auf eine längerfristige Vorbereitung schließen“, teilte die Polizeidirektion Ost am Donnerstag mit. Daher suche die Kriminalpolizei nach Zeugen, denen über die Osterfeiertage oder auch in den Wochen davor etwas aufgefallen sei.