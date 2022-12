Millionen-Diebstahl in Charlottenburg: Polizei veröffentlicht neue Videos

Zwei Männer sind Mitte November in den Tresorraum eines Online-Uhrenhändlers eingebrochen. Es entstand ein Schaden von mehr als zehn Millionen Euro, der Händler ist in Folge des Einbruchs pleite. Die Berliner Polizei sucht seitdem fieberhaft nach den Tatverdächtigen, Fotos von Überwachungskameras wurden bereits veröffentlicht.

Nun konnte das mutmaßliche Tatfahrzeug ermittelt werden. Der schwarze Audi S6 Avant, wurde offenbar am 31. Oktober 2022 durch zwei unbekannte Männer in Neuruppin gekauft. Dabei entstand ein kurzes Video, in dem die Käufer zu sehen sind. Ob es sich hierbei um die späteren Tatverdächtigen handelt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei veröffentlichte Videos aus den Überwachungskameras. Polizei Berlin

Hohe Belohnung ausgesetzt

Zudem konnte die Polizei ein weiteres Video aus dem Gebäude in der Fasanenstraße sichern. Dort ist einer der unbekannten Männer noch ohne Maske vor der Tatausführung zu sehen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamts fragen weiterhin: Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den gesuchten Personen geben?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen?

Wer hat die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann Angaben zum Verbleib der Tatbeute machen?

Für Hinweise, durch die die Tatverdächtigen überführt werden können, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von bis zu 5000 Euro ausgesetzt. Dabei ist die Belohnung ausschließlich für Personen aus der Bevölkerung bestimmt, zu deren Berufspflichten nicht die Verfolgung von Straftaten gehört.

Personen, die an der Tat beteiligt waren, sind von einer Zuteilung ebenso ausgeschlossen. Die Verteilung der Belohnung findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt. Darüber hinaus haben Privatpersonen eine Belohnung von 20.000 Euro ausgesetzt.

Ihre Hinweise richten Sie bitte an das Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm 12 in Tempelhof unter der Rufnummer (030) 4664 – 944404, per E-Mail oder an jede andere Polizeidienststelle. Ebenso können Informationen über die Internetwache Berlin übermittelt werden.