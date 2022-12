Einbrüche mit Salpetersäure: Polizei warnt vor Gefahr Die Polizei hat in Berlin seit Mitte Dezember vermehrt Wohnungseinbrüche registriert, bei denen nach ersten Erkenntnissen konzentrierte Salpetersäure zur Zer... dpa

Berlin -Die Polizei hat in Berlin seit Mitte Dezember vermehrt Wohnungseinbrüche registriert, bei denen nach ersten Erkenntnissen konzentrierte Salpetersäure zur Zersetzung von Türschlössern verwendet wurde. Die Ermittlungen zu den bislang 31 registrierten Taten dauern an und werden bei den jeweils zuständigen Einbruchskommissariaten geführt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.