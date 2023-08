Studie: Eine bisher unbekannte Eiszeit raffte die ersten Menschen Europas dahin

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die menschliche Besiedelung Europas bei weitem nicht so problemlos vonstattenging, wie bisher angenommen. Im Gegenteil: Eine bislang unbekannte Eiszeit ließ die erste eingewanderte Population aussterben. Diese neue Erkenntnis präsentierte eine internationale Gruppe von Forschern um Chronis Tzedakis vom University College London am Donnerstag im Fachmagazin Science.

Bisher dachte man, dass die ersten Menschen – wahrscheinlich die ausgestorbene Art Homo Erectus – vor etwa 1,5 Millionen Jahren den europäischen Kontinent besiedelten. Von da an habe es kontinuierlich menschliches Leben in Europa gegeben, war die allgemeine Annahme. Die erste Eiszeit sei das erste Mal vor etwa 900.000 Jahren über Europa und die frühen Menschen hineingebrochen. Entsprechend hätten die Menschen in den Jahren zwischen ihrer Ankunft in Europa aus Südwest-Asien ausreichend Zeit gehabt, sich an das kühle Klima anzupassen.

Die ersten Menschen Europas hatten keine Chance gegen das Eis

Doch die neue Studie legt nahe: Die Temperaturen fielen nach der Ankunft der Menschen auf einen Schlag unter 0 Grad. Allzu kalt mag das nach heutigen Standards nicht erscheinen. Doch die ersten Menschen Europas wussten der Studie zufolge nicht einmal, wie man Feuer macht. Entsprechend hatte sie keine Chance, in einem Europa voll wachsender Gletscher zu überleben.

Die ersten Menschen Europas starben aus. Und es sollte den Forschern zufolge etwa 200.000 Jahre dauern, bis der Kontinent erneut welche sah. Es war aber wohl nicht Homo erectus, der zurückkehrte, sondern eine andere, weiter entwickelte Art: Homo antecessor. Das legen Steinwerkzeuge, Fußabdrücke und versteinerte Fäkalien nahe, die in der Zeit vor etwa 900.000 Jahren über den Kontinent verteilt gefunden wurden. Etwa 500.000 Jahre später entwickelten sich die Neandertaler. Sie lebten offenbar etwa 358.000 Jahre ohne größere Konkurrenz in Europa. Vor etwa 42.000 Jahren kamen dann die ersten Homo sapiens, unsere Art, nach Europa. Ungefähr 2000 Jahre lebten beide Arten nebeneinander. Dann starben Neandertaler aus und Homo sapiens blieb.