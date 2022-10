Eine halbe Million Besucher: Landesgartenschau endet Die Landesgartenschau in Beelitz schließt an diesem Montag nach mehr als einem halben Jahr. Die Resonanz war mit weit mehr als einer halben Million Besucher ... dpa

Beelitz -Die Landesgartenschau in Beelitz schließt an diesem Montag nach mehr als einem halben Jahr. Die Resonanz war mit weit mehr als einer halben Million Besucher größer als ursprünglich erwartet. Nun bereitet sich die Stadt Wittenberge in der Prignitz auf die nächste Gartenausstellung vor - sie ist 2027 geplant.