Eine Tote bei Brand in Seniorenheim in Neukölln Im dritten Stock eines Neuköllner Seniorenheims bricht ein Brand aus. Nach dem Löschen entdeckt die Feuerwehr in einem der Zimmer eine Leiche. dpa

PRODUKTION - Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. David Inderlied/dpa/Symbolbild

Berlin -Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Berlin-Neukölln ist am Sonntagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Berliner Polizei deuten die bisherigen Ermittlungen auf fahrlässige Brandstiftung hin.