Eine Tote bei Explosion in Bochumer Mehrfamilienhaus Mit einem lauten Knall stürzt ein Mehrfamilienhaus in Bochum zusammen. Zurück bleibt ein Trümmerhaufen. Für eine Frau kommt jede Hilfe zu spät. Wie konnte da... dpa

Bochum -Dramatische Suche mit traurigem Ausgang: Beim Einsturz eines Hauses in Bochum ist eine Frau getötet worden. Retter fanden die Leiche nach mehrstündiger Suche in den Trümmern. Mit großer Wahrscheinlichkeit handele es sich um die 61 Jahre alte Hauseigentümerin, die vermisst worden sei, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Identifizierung sei noch nicht abgeschlossen. Das Mehrfamilienhaus im Stadtteil Linden war am Dienstagabend wohl nach einer Explosion komplett eingestürzt.