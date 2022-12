Eine Tote und vier Verletzte bei Brand in Seniorenheim In Berlin-Neukölln ist in einem Seniorenheim ein Brand ausgebrochen. Eine Frau verlor dabei ihr Leben. Über 100 Helfer waren im Einsatz. dpa

Feuerwehrmänner laufen auf der Schudomerstraße in Berlin-Neukölln zu den Einsatzfahrzeugen. Annette Riedl/dpa

Berlin -Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Berlin-Neukölln ist am Sonntagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Das bestätigte die Berliner Polizei am Sonntag. Nach Angaben der Feuerwehr sind außerdem vier Menschen verletzt, aber gerettet worden. Zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ darüber berichtet.