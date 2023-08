Die Polizei hat am Montagnachmittag einen mutmaßlichen Räuber in Berlin-Neukölln festgenommen. Der 20-Jährige steht im Verdacht, zusammen mit fünf weiteren jungen Männern, einen 21-Jährigen körperlich angegriffen und ausgeraubt zu haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollen die dem Opfer flüchtig bekannten Männer ihn gegen 17 Uhr an der Sonnenallee, Ecke Reutersstraße, angegriffen haben.

Einer aus der Gruppe soll den jungen Mann zunächst an der Kapuze zu Boden gezogen haben. Der 21-Jährige soll daraufhin von den sechs Angreifern mehrfach gegen den Kopf und den Körper getreten und von dem festgenommenen Tatverdächtigen von hinten gewürgt worden sein. Unbekannte Passanten sollen die Angreifer schließlich von dem jungen Mann weggezogen haben, sodass dieser aufstehen konnte. Als er weglaufen wollte, soll er von dem Tatverdächtigen noch mit einem Messer oberflächlich an der Hüfte verletzt worden sein. Alle sechs Angreifer flüchteten dann Richtung Sonnenallee.

Raubüberfall an der Sonnenallee: Handy des Opfers sichergestellt

Die Polizei konnte, von einer Passantin alarmiert, in der Umgebung den 20-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Der Tatverdächtige wurde von dem Angegriffenen wiedererkannt. Bei einer Durchsuchung fanden Polizisten das Handy des Opfers und beschlagnahmten ein Messer. Der 20-Jährige kam zur Feststellung seiner Identität und für eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam.

Der Geschädigte, der weitere Wertgegenstände vermisst, erlitt Schürfwunden im Bereich des Kopfes, des Rumpfs und der Hüfte.