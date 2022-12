Einfamilienhaus brennt in Hoppegarten In der Nacht zu Samstag ist in Hoppegarten (Landkreis Märkisch-Oderland) ein Einfamilienhaus abgebrannt. Die Ursache war zunächst noch ungeklärt. Menschen wu... dpa

Hoppegarten/Potsdam -In der Nacht zu Samstag ist in Hoppegarten (Landkreis Märkisch-Oderland) ein Einfamilienhaus abgebrannt. Die Ursache war zunächst noch ungeklärt. Menschen wurden nicht verletzt, wie der Lagedienst des Polizeipräsidiums in Potsdam mitteilte. Der Bewohner habe sich selbst in Sicherheit gebracht. Das Haus habe am Samstagmorgen komplett in Flammen gestanden. Es sei nicht mehr bewohnbar.