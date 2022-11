Einfamilienhaus in Tegel brennt: 80 Feuerwehrleute im Einsatz 

In einem Wohnhaus brach am Dienstagabend ein Feuer im Keller aus. Da die Räume schwierig zu erreichen sind, erschweren sich die Löscharbeiten.

Die Berliner Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften zu einem Brand in Tegel ausgerückt. An der Barnabasstraße ist am Dienstagabend ein Feuer im Keller eines Einfamilienhauses ausgebrochen. „Die Räume sind schwer für die Kollegen zu erreichen, was die Löscharbeiten erschwert“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Aufgrund der schwereinzuschätzenden Lage wurden 80 Einsatzkräfte zum Brandort geschickt. Bisher gebe es keine Verletzten, hieß es um 20.30 Uhr. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt noch nicht unter Kontrolle.