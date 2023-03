Einhaltungs-Kontrollen des Mindestlohns in Ostbrandenburg Die Hauptzollämter in Brandenburg haben im Rahmen einer bundesweiten Aktion Betriebe kontrolliert. Bei den Untersuchungen am Donnerstag sei es um die Einhalt... dpa

Zollbeamte kontrollieren die Mitarbeiter eines Cafés. Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Frankfurt/Oder -Die Hauptzollämter in Brandenburg haben im Rahmen einer bundesweiten Aktion Betriebe kontrolliert. Bei den Untersuchungen am Donnerstag sei es um die Einhaltung des seit dem 1. Oktober 2022 geltenden Mindestlohns von zwölf Euro gegangen, wie das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) am Freitag mitteilte. Die Behörde habe am Donnerstag mit 88 Einsatzkräften unter anderem gastronomische Betriebe und Fahrschulen kontrolliert. Insgesamt wurden den Angaben zufolge 162 Arbeitgeber geprüft und mehr als 343 Arbeitnehmer befragt. Einsatzorte waren unter anderem Betriebe in Frankfurt (Oder), Cottbus und Schwedt. Auch das Hauptzollamt Potsdam kontrollierte am Donnerstag zahlreiche Betriebe, unter anderem in Potsdam, Neuruppin und Hennigsdorf.