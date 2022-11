Einheitsdenkmal in Berlin soll 2023 fertig sein Das seit Jahren umstrittene Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin wird nach derzeitiger Planung im kommenden Jahr fertiggestellt. dpa

Die Computergrafik zeigt den gemeinsamen Entwurf der Choreographin Sasha Waltz und der Stuttgarter Szenografen Milla & Partner für das in Berlin geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin.

Berlin -Das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin wird nach derzeitiger Planung im kommenden Jahr fertiggestellt. Nach mehreren Verzögerungen war eine Eröffnung zuletzt für den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober geplant gewesen. Allerdings gab es zwischenzeitlich Materialmangel auf der Baustelle. „Die Lieferprobleme scheinen überwunden“, sagte Kreativdirektor Sebastian Letz vom zuständigen Stuttgarter Architekturbüro Milla & Partner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.