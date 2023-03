Einigung auf Hochseeschutz Seit mehr als einem Jahrzehnt ringen die Länder der Welt um ein Abkommen zum Schutz der Weltmeere. Nun erzielen die UN einen Durchbruch. Es ist gar von einem... Von Benno Schwinghammer und Valentin Frimmer , dpa

ARCHIV - Vor der Küste Ecuadors springt ein Buckelwal aus dem Wasser. Seit ringen die Länder der Welt um ein Abkommen zum Schutz der Weltmeere.In New York gab es eine Einigung. Jose Jacome/epa efe/dpa

New York -Es brauchte eine fast 40-stündige Marathonsitzung für den Durchbruch. Die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (UN) haben sich in New York nach Jahren zäher Verhandlungen auf ein Abkommen zum Schutz der Weltmeere geeinigt. Es schafft unter anderem die Grundlage für die Ausweisung großer Schutzgebiete auf hoher See. Naturschützer reagierten positiv auf das Ergebnis, mahnten aber auch schnelles Handeln an. Der Vertragstext selbst war zunächst nicht veröffentlicht.