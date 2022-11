Einigung mit Rewe: Diese Produkte sind bald wieder in den Regalen

Schokoriegel, Kaffee, Katzenfutter, Cornflakes: Rewe-Kunden stehen in jüngster Zeit öfter mal vor leeren Supermarkt-Regalen. Nach einem heftigen Streit mit Rewe über Preiserhöhungen hat der US-Konzern Mars beschlossen, seine Produkte nicht mehr an die Rewe Group zu liefern. Rewe kündigte an, zukünftig mehr auf Eigenprodukte auszuweichen. Das gleiche gilt für Kellog's. Das US-Unternehmen liefert nicht mehr an Rewe, die Supermarktkette ersetzt die Markenprodukte nun mit Frühstücksflocken der Eigenmarke „ja“.

Auch mit einem anderen Hersteller gab es Streit, wie das Portal Watson berichtet. Rewe war sich mit dem Kaffee-Hersteller Jacobs Douwe Egberts zunächst nicht über die Preise einig und wollte auch hier auf Eigenmarken ausweichen. Zu dem Hersteller gehören unter anderem die Marken Jacobs, Senseo, Piazza D'Oro und Tassimo.

Zwischen Rewe und Jacobs Douwe Egberts wurde nun allerdings eine Einigung erzielt. Seit einigen Tagen sollen die Märkte wieder wie gewohnt mit Jacobs-Produkten beliefert werden.

Eine Einigung mit Mars ist jedoch noch nicht in Sicht. Der US-Konzern ist nicht nur für seine Schokoriegel wie Twix, Snickers oder Bounty bekannt. Auch andere Lebensmittel wie Reis (Uncle Ben’s), Nudeln (Mirácoli) oder Tierfuttermarken wie Pedigree, Sheba und Whiskas gehören zu dem US-Konzern.