Berlin - Das Strandbad Grünau in Berlin-Köpenick darf wohl künftig den Einlass an bestimmten Tagen nicht mehr von der Postleitzahl der Besucher abhängig machen. Nach Beschwerden und Zeitungsberichten betonten die Berliner Bäder-Betriebe als Verpächter am Mittwoch: „Öffentlicher Badebetrieb heißt, dass die Teilnahme am öffentlichen Badebetrieb allen Menschen ohne Einschränkungen zu gewähren ist.“ Man werde daher bald mit dem Pächter des Strandbades reden, um das Verständnis des „öffentlichen Badebetriebs“ zu „verdeutlichen“. Das Strandbad Grünau ist für fünf Jahre bis 2023 verpachtet.

Mehrere Zeitungen hatten berichtet, dass bei großem Andrang an heißen Tagen vor allem Menschen mit Postleitzahlen aus der Umgebung des Bades eingelassen wurden. Es gebe ganze Listen mit Postleitzahlen. Andere Besucher mussten umkehren. Dieses Vorgehen soll es schon früher gegeben haben. Der Pächter soll demnach viel Geld in das Bad investiert haben, angeboten werden auch Abendveranstaltungen mit Freiluftkino, Musik von DJs, Barbetrieb und Familientage.