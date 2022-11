„Eins mehr!“: Berliner Tafel sammelt vor Weihnachten für Bedürftige

Ab Freitag können die Berliner in 22 Supermärkten zusätzliche Produkte einkaufen, die dann den Helfern von „Laib und Seele“ übergeben werden.

Die Berliner Tafel sammelt mit der Aktion „Eins mehr!“ vor Weihnachten wieder Lebensmittel für Bedürftige. Berlinerinnen und Berliner können von Freitag an in 22 Supermärkten wieder einen zusätzlichen Schokoladen-Weihnachtsmann, eine Packung Kaffee, Nudeln, Reis oder eine Konserve mehr einkaufen und dann den Helfern von „Laib und Seele“ im Supermarkt übergeben, teilte die Berliner Tafel am Montag mit. Wichtig sei, dass es sich um originalverpackte und haltbare Waren handelt.

Die gesammelten Lebensmittelspenden kämen rechtzeitig zum Weihnachtsfest den Bedürftigen zugute, die in den Berliner „Laib und Seele“- Ausgabestellen unterstützt werden. Seit Anfang des Jahres habe sich die Zahl der Kundinnen und Kunden in den Ausgabestellen nahezu verdoppelt, erklärte die Tafel. Kamen im Januar und Februar monatlich jeweils 40.000 Menschen zu den Ausgabestellen, schwankten die Zahlen seit dem Sommer zwischen 72.000 und 80.000 Personen im Monat.

Die „Eins mehr!“-Aktion findet bis zum 10. Dezember in insgesamt 22 Edeka-, Kaufland-, Lidl-, und Rewe-Filialen statt. Eine vollständige Liste der teilnehmenden Supermärkte befindet sich auf der Webseite der Tafel. „Laib und Seele“ ist eine gemeinsame Aktion der Berliner Tafel, der Kirchen und des RBB.