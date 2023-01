In der Pichelsdorfer Straße in Berlin-Spandau brennt eine Pizzeria fast komplett aus. Es kommt zu starker Rauchentwicklung. In dem Haus waren noch Menschen.

Einsatz der Feuerwehr: Pizzeria in Berlin-Spandau in Flammen

In einer Pizzeria in Berlin-Spandau ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Brandbekämpfer fanden nach eigenen Angaben in der Pichelsdorfer Straße im Ortsteil Wilhelmstadt ein großes Feuer vor, das durch ein Ladenfenster bereits auf die Straße ragte. Es kam nach Informationen der Feuerwehr zu einer starken Rauchentwicklung. Vermutlich folgte vor Eintreffen der Feuerwehr eine Verpuffung oder ein Entzünden der Rauchgase, wie Retter von vor Ort berichteten.

Ein Bewohner, der durch den verrauchten Hausflur lief, musste im Anschluss von den Rettern gesichtet werden. Das Feuer konnte von den fünfzig Einsatzkräften rasch gelöscht werden. Im Anschluss wurden noch Wohnungen kontrolliert und der Hausflur mit einem Drucklüfter mit Frischluft belüftet. Die Netzgesellschaft Berlin war ebenfalls vor Ort und prüfte, ob es zur Ausströmung von Gasen kam, was nach ersten Erkenntnissen nicht der Fall war. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden, ein Brandkommissariat der Berliner Polizei ermittelt.