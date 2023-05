Einsatz: Reh aus Laderaum eines Frachtschiffs gerettet

Bei einem ungewöhnlichen Einsatz hat die Wasserschutzpolizei in Brandenburg/Havel ein Reh aus dem Laderaum eines am Silokanal vertäuten Frachtschiffs gerette...

Brandenburg/Havel -Bei einem ungewöhnlichen Einsatz hat die Wasserschutzpolizei in Brandenburg/Havel ein Reh aus dem Laderaum eines am Silokanal vertäuten Frachtschiffs gerettet. Eine besorgte Bürgerin habe am Freitagmorgen gemeldet, dass das Tier in dem leeren Laderaum herumlaufe, berichtete die Polizei am Sonntag. Ausgerüstet mit einem Netz seien dann ein Beamter und ein Mitarbeiter der Jagdbehörde über eine Leiter in den etwa vier Meter tiefen Laderaum gestiegen und hätten das Reh schnell eingefangen und ans Tageslicht gebracht.

Dort habe sich das Tier aber aus dem Griff seiner Retter befreit und sei zwischen Bordwand und Spundwand ins Wasser gestürzt, berichtete die Polizei. Geistesgegenwärtig habe der Polizist das Reh jedoch mit einem Bootshaken retten können, weil es noch zum Teil in das Netz gewickelt war. Mit dem Haken wurde das Reh an Land gezogen und sichtlich geschwächt in die Freiheit entlassen.