Special Olympics und Nato-Übung: Aktuelle Einschränkungen am BER

In den nächsten zwei Wochen müssen sich Reisende auf Einschränkungen bei der An- und Abreise einstellen.

Reisende stehen in einer Schlange an der Sicherheitskontrolle im Terminal 1 des Flughafens BER.

Reisende stehen in einer Schlange an der Sicherheitskontrolle im Terminal 1 des Flughafens BER. Jörg Carstensen/dpa

Reisende müssen sich in den kommenden Tagen auf Einschränkungen am Flughafen BER einstellen. Grund dafür sind einerseits die ab Samstag, den 17. Juni in Berlin stattfindenden Special Olympics sowie die Nato-Militärübung „Air Defender 23“, die bereits am Montag beginnt.

Wie der Flughafen auf seiner Website mitteilte, wird es zur „Verlegung der Haltestellen für die ÖPNV-Busse bzw. zu Einschränkungen bei der Vorfahrt am Terminal 1 kommen“. Am Montag werden in der Zeit von 6 Uhr bis circa 24 Uhr die ÖPNV-Buslinien von der Ankunftsebene auf den Willy-Brandt-Platz verlagert. Taxis stehen gegenüber der Ankunft 1 zur Verfügung.

Kein BER Runway am 26. Juni buchbar

Am Donnerstag, den 15. Juni werden in der Zeit von 8 Uhr bis circa 22 Uhr die ÖPNV-Buslinien von der Vorfahrt E0 auf den Willy-Brandt-Platz verlagert. Taxis stehen erneut nur gegenüber der Ankunft 1 zur Verfügung.

Am 24., 25. und am 27. Juni kann es zu Einschränkungen auf der Vorfahrtsebene E1 (Abflug) kommen. Reisenden, die mit dem Auto kommen, stehen in diesem Zeitraum nur eine reduzierte Anzahl an Kurzzeitparkplätzen zur Verfügung. Am 26. Juni ist die Vorfahrtsebene E1 (Abflug) ganztägig für den Passagierverkehr gesperrt. Reisende werden gebeten, an diesem Tag die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Da am Sonntag, den 26. Juni die meisten Special-Olympics-Athleten abfliegen werden, sind an diesem Tag keine Zeitslots für BER Runway buchbar. Die Sicherheitskontrolle 1 ist für die Delegationen reserviert. Reisende werden gebeten, zweieinhalb Stunden vor Abflug am Terminal zu sein.

Zeitgleich findet zudem die Nato-Militärübung statt. Sie geht bis zum 23. Juni. In der Folge kann es zu Verspätungen von Flügen oder zu Verzögerungen der Betriebsabläufe an den Flughäfen und damit auch am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) kommen. Reisende werden gebeten, regelmäßig den Status ihres Fluges zu überprüfen.