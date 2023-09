Einsturzgefahr in Köpenick: Feuerwehr Berlin evakuiert mehrere Häuser

Die Feuerwehr Berlin hat wegen akuter Einsturzgefahr am Sonntag in Köpenick mehrere Häuser evakuiert. Insgesamt mussten 46 Bewohner in Sicherheit gebracht werden, wie Zeugen und Rettungskräfte berichten. Die Bewohner hatten demnach Risse in der Fassade ihrer Häuser in der Parrisiusstraße festgestellt und konnten ihre Fenster nicht mehr schließen.

Gegen 17.30 Uhr wurde schließlich der Notruf gewählt. Die Bauaufsicht beschloss später die Evakuierung. Vermutliche Ursache für die Risse und Versetzungen ist nach ersten Informationen eine Baugrube im hinteren Bereich der Häuser in der Parrisiusstraße. 46 Bewohner werden nun in Hotels untergebracht.

Ein Statiker und die zuständige Bauaufsicht müssen nun die Standfestigkeit der Häuser prüfen. Im Laufe des Montags wird entschieden, wie es weitergeht und wann die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkönnen.