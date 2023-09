Einsturzgefahr in Köpenick: Mieter harren nach der Evakuierung noch in Hotel aus

Die Mieter in der Parrisiusstraße in Berlin-Köpenick können nach der Evakuierung von drei Häusern noch immer nicht zurück in ihre Wohnungen. Wie akut die Einsturzgefahr derzeit ist, bleibt unklar. „Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen“, erklärte Treptow-Köpenicks Bürgermeister Oliver Igel (SPD). Eine Entwarnung gebe es nicht.

Die Mieter hatten nach eigener Aussage schon länger über Risse in den Wänden ihrer Wohnungen geklagt. Am Sonntag verständigten sie die Feuerwehr, da sie es mit der Angst zu tun bekamen. Türen und Fenster gingen nicht mehr zu. Die Rettungskräfte brachten nach eigenen Angaben am selben Tag 46 Bewohner in Sicherheit. Einige von ihnen harren auch am Mittwoch immer noch im Hotel aus, wie Igel bestätigte. Bereits am Montag hatte der Bezirksbürgermeister den offiziellen Zahlen der Feuerwehr widersprochen. „Es sind maximal 30 gerettete Personen. Wir haben nur 19 Hotelzimmer vergeben.“ Allerdings kamen etliche Betroffene bei Bekannten unter.

Einsturzgefahr in Köpenick: Baugrube ist wohl die Ursache

Ursache für die Risse und Versetzungen ist nach Auskunft von Bezirksbürgermeister Igel eine Baugrube im hinteren Bereich der Parrisiusstraße Nummer 35. Hinter dem Haus plane ein Privatmann einen Neubau, so der SPD-Politiker.

Er zieht indirekt einen Zusammenhang zu der Baustelle am Alexanderplatz, wegen der die U2 mehrere Monate nur eingleisig fahren konnte. „Es wird in letzter Zeit viel zu schnell gebaut“, sagt er über die Bauarbeiten in der Parrisiusstraße. „Es muss viel zu schnell gehen, uns ist als Bezirksamt bei Neubauten die Prüfgenehmigung entzogen worden.“ Das Bauamt des Bezirks Treptow-Köpenick werde erst gerufen, wenn bereits Schäden entstanden sind. So wie in diesem Fall.