Thomas Schulz/TNN/dpa Flammen sind Waldstück bei einem Waldbrand zu sehen. Die vom Waldbrand in Treuenbrietzen nahe Berlin betroffene Fläche hat sich in der Nacht zum Sonntag ausgedehnt.

Thomas Schulz/TNN/dpa Die Feuerwehr ist in einem Waldstück bei einem Waldbrand im Einsatz.

Thomas Schulz/TNN/dpa Ein Wasserwerfer der Polizei ist in einem Waldstück bei einem Waldbrand im Einsatz.

--/Landkreis Potsdam-Mittelmark/ HANDOUT - Das Luftbild zeigt ein Areal des Waldbrandgebiets bei Treuenbrietzen. dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

Paul Zinken/dpa Rauch steigt in einem Waldstück im Ortsteil Frohnsdorf auf.

BLP/Sappeck/TNN/dpa Der Wald bei Frohnsdorf brennt auf über 100 Hektar Fläche.

Paul Zinken/dpa Die Feuerwehr ist in einem Waldstück im Ortsteil Frohnsdorf bei einem Waldbrand im Einsatz.

Christian Guttmann/dpa Rot erleuchtet ist der Nachthimmel durch das Feuer eines Waldbrands in der Nähe der brandenburgischen Kleinstadt Treuenbrietzen.

Treuenbrietzen - Wegen der drohenden Gefahr durch den nahen Waldbrand bei Frohnsdorf südwestlich von Berlin müssen die Einwohner von Tiefenbrunnen ihre Häuser verlassen. Die Evakuierung sei angelaufen, sagte ein Sprecher des Katastrophenstabes des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

Etwa 20 Bürger seien betroffen. Bereits am Samstag seien sie vorgewarnt worden und konnten sich vorbereiten. Die Betroffenen können in einer von der Stadt Treuenbrietzen bereitgestellte Unterkunft unterkommen. Die Dörfer Frohnsdorf und Tiefenbrunnen gehören zu Treuenbrietzen.

Auch die Einwohner von Frohnsdorf seien mittlerweile über eine mögliche Evakuierung informiert worden, hieß es. „Die Lage ist sehr dynamisch und ändert sich laufend.“

Der am Freitag in einem Kiefernwaldgebiet bei Frohnsdorf ausgebrochene Brand hat sich in der Nacht zu Sonntag auf etwa 100 bis 110 Hektar ausgedehnt.

2018 waren bei einem Waldbrand in Treuenbrietzen rund 400 Hektar Wald zerstört worden. Mehrere Tage lang wüteten die Flammen. Damals mussten mehr als 500 Menschen ihre Häuser verlassen. Betroffen waren die Dörfer Frohnsdorf, Tiefenbrunnen und Klausdorf.