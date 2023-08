Eisdielen-Verband: Klimawandel wirkt sich positiv aufs Geschäft aus

Der Klimawandel wirkt sich nach Angaben des Dachverbands der italienischen Eisdielen in Deutschland positiv auf das Eis-Geschäft aus. „Der Klimawandel hat auch Auswirkungen auf die Eis-Saison, weil die Sommer insgesamt heißer und länger werden und das Verlangen nach Abkühlung steigt“, sagte Annalisa Carnio, Generalsekretärin des Verbandes Uniteis, der Neuen Osnabrücker Zeitung (Freitagsausgabe).

Kritik an hohen Kugel-Preisen wies sie zurück. „In anderen europäischen Ländern kostet eine Kugel ein Viertel bis das Doppelte oder Dreifache“. Die Preisdebatte in Deutschland werde „zu emotional geführt und rückt die Eiscafés zu Unrecht in ein schlechtes Licht“, erklärte die Generalsekretärin. Auf der Verbands-Webseite heißt es gar: „In Deutschland bezahlt man für eine Eiskugel am wenigsten in ganz Europa.“

Kugel-Preise: Warum ist Eis so teuer geworden?

Als Grund für die gestiegenen Kugel-Preise nannte Carnio höhere Miet- und Energiekosten. Zudem mache sich der Personalmangel in der Branche bemerkbar. Deswegen werde verstärkt auf den Außer-Haus-Verkauf in Form von Waffel- oder Bechereis gesetzt. Anders sei der Betrieb kaum noch wirtschaftlich darstellbar, sagte Carnio.

Uniteis vertritt die Interessen von rund 1000 Mitgliedern, die deutschlandweit nach Verbandsangaben 2200 Eisdielen betreiben.