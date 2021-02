Berlin - Ein Unbekannter hat am Dienstnachmittag einen Eisbrocken von einer Brücke auf die Autobahn in Schöneberg geworfen. Dies teilte die Berliner Polizei am Mittwochmorgen mit. Demnach war gegen 14 Uhr ein Mann mit seinem Kleintransporter auf dem Stadtring in Richtung Neukölln unterwegs. Kurz vor der Herrmann-Ganswindt-Brücke habe er eine Person auf dem Bauwerk gesehen. Plötzlich habe diese ein Stück Eis-Schnee-Gemisch auf die Fahrbahn fallen lassen.

Eisbrocken durchschlägt Windschutzscheibe

Dem Autofahrer gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen oder auszuweichen, so die Polizei. Der Brocken durchschlug offenbar die Windschutzscheibe und beschädigte die Karosserie. Durch die umherfliegenden Glassplitter erlitt der Mann leichte Verletzungen an der Hand, konnte aber sein Fahrzeug sicher zum Stehen bringen, heißt es.

Die Absuche der Umgebung nach dem Verdächtigen blieb offenbar erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.