Die Temperaturen sinken, das Laub löst sich von den Bäumen und der Winter rückt näher. Für viele ist das auch Grund zur Freude: Schlittschuh-Fans können schon bald wieder Runden auf dem Eis drehen. In Berlin ist Schlittschuhlaufen an mehreren Orten möglich. Einige Eisbahnen bleiben in dieser Wintersaison jedoch geschlossen: Wie schon im vergangenen Winter betrifft das unter anderem das Eisstadion Neukölln aufgrund technischer Mängel.

„Das Bezirksamt bedauert sehr, dass das Eisstadion nicht geöffnet werden kann“, teilte Sprecher Christian Berg der Deutschen Presse-Agentur mit. In Wedding soll das Erika-Heß-Eisstadion zwar öffnen – wann, ist aber noch unklar: Die Anlage sei zwar überarbeitet worden, aber die Prüfung und Abnahme durch den TÜV seien noch in Bearbeitung, teilte Christian Zielke, Sprecher des Bezirksamts Mitte mit. „Sobald die Saison im Erika-Heß-Eisstadion starten kann, werden wir die Öffentlichkeit informieren“, sagte Zielke.

Laut einer Sprecherin der Umweltverwaltung wurden die Eisstadien unter anderem aufgrund der giftigen Wirkung des Kältemittels Ammoniak, der verwendeten großen Mengen von jeweils mehr als 4000 Kilogramm sowie des hohen Publikumsverkehrs als Einrichtungen mit besonderem Gefährdungspotential eingestuft. Auch andere Eisstadien in Berlin wurden in diese Kategorie eingestuft: die Eissporthalle Charlottenburg, das Horst-Dohm Eisstadion, das Sportforum Berlin und der Sportkomplex PHS.

Schlittschuhlaufen in Berlin: Erste Eisbahnen schon seit Oktober geöffnet

An mehreren Standorten ist das Eislaufen jedoch ohne Einschränkungen möglich – und das schon seit Mitte Oktober. Die Eissporthalle Charlottenburg eröffnete die Schlittschuhsaison am 16. Oktober. Am 23. Oktober zog das Sportforum Berlin in Hohenschönhausen nach. Auch die Eisbahn Lankwitz in Steglitz-Zehlendorf hat bereits seit dem 4. November geöffnet. Wann starten die restlichen Eisbahnen? Wo kann diesen Winter Schlittschuh gefahren werden? Und wie viel kostet der Eintritt? Ein Überblick.

Die besten Eisbahnen in Berlin zum Schlittschuhlaufen Eisbahn am Neptunbrunnen in Berlin-Mitte : 27. November 2023 bis 7. Januar 2024

Montag bis Freitag von 12 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr, am 25. und 26. Dezember von 11 bis 21 Uhr, am 31. Dezember von 11 bis 20 Uhr, Heiligabend geschlossen

Freier Eintritt

: Termine für die Saison 2023/2024 noch nicht bekannt Erika-Heß-Eisstadion Wedding : Ob das Eisstadion in der Saison 2023/2024 öffnen kann, ist noch unklar. Grund dafür ist eine Ammoniak-Kälteanlage wegen der das Stadion derzeit als Anlage mit besonderem Gefahrenpotenzial eingestuft wird.

Montag bis Freitag von 19 bis 21 Uhr, Samstag von 16 bis 18 Uhr (vorrangig für Familien mit Kindern) sowie von 19 bis 21 Uhr, Sonntag von 10.30 bis 12.30 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr (jeweils vorrangig für Familien mit Kindern)

Eintritt kostet 3,30 Euro und 1,60 Euro ermäßigt

Dienstag bis Freitag von 13 bis 15 Uhr, 16 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und in den Ferien von 10 bis 12.30 Uhr, 13 bis 16.30 Uhr und 17 bis 19 Uhr

Eintritt kostet 7 Euro, für Kinder unter 14 Jahre 5,50 Euro

Montag bis Freitag jeweils von 12 bis 13.30 Uhr, 14 bis 15.30 Uhr, 16 bis 17.30 Uhr und 18 bis 19.30 Uhr, Samstag, Sonntag, an Feiertagen und in den Schulferien von 10 bis 11.30 Uhr, 12 bis 13.30 Uhr, 14 bis 15.30 Uhr, 16 bis 17.30 Uhr und 18 bis 19.30 Uhr, an Heiligabend von 11 bis 14 Uhr

Eintritt kostet 7 Euro und 5,50 Euro ermäßigt

Montag von 14.30 bis 16.30 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 09.30 bis 11.30 Uhr, 12 bis 14 Uhr und 14.30 bis 16.30 Uhr, Freitag von 09.30 bis 11.30 Uhr, geschlossen am Samstag, Sonntag, Heiligabend, Silvester, Neujahr und an den gesetzlichen Feiertagen

Eintritt kostet 3,30 Euro und 1,60 Euro ermäßigt

Die Innenfläche öffnet Montag bis Freitag von 10.30 bis 13 Uhr, 16.15 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 10 Uhr, 13 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 20.30 Uhr, Sonntag von 10 bis 13 Uhr, 14 bis 17 Uhr.

Der Schnelllaufring öffnet von Montag bis Freitag von 9 bis 11.30 Uhr, 13 bis 16.15 Uhr, 19.30 bis 22 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr, 14.30 bis 17.30 Uhr, 19 bis 22 Uhr und Sonntag von 10 bis 12 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 16.30 bis 18 Uhr.

Eintritt kostet 3,30 Euro und 1,60 Euro ermäßigt

Montag von 10 bis 13 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 14.30 Uhr, Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 12 bis 21 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Erwachsene zahlen 7 Euro Eintritt, ermäßigt kostet 6 Euro, für Kinder bis 12 Jahre 4 Euro, Familienkarte kostet 20 Euro

Montag und Dienstag ist Ruhetag, Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 20 Uhr, Freitag von 12 bis 22 Uhr, Samstag von 10 bis 22 Uhr und Sonntag von 10 bis 19 Uhr

Eintritt kostet 7,50 Euro, für Kinder von 6 bis 11 Jahren 5,50 Euro, Kinder von 0 bis 5 Jahren zahlen keinen Eintritt

(mit dpa)