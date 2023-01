Ekel-Currywurst und mehr: Strafe für Imbissbetreiber und Bäcker aus Neukölln

Ein Imbissbetreiber verkaufte Currywurst mit Hühnerfleisch. Einem Bäcker gerieten Metall- und Holzsplitter in die Produkte. Jetzt müssen sie Strafe zahlen.

Die Betreiber eines Imbisses und einer Bäckerei in Berlin-Neukölln müssen wegen nicht gekennzeichneten Hühnerfleischs in einer Currywurst und Metallsplittern an einer Produktionsanlage für Gebäck jeweils Geldstrafen zahlen. Wie die Staatsanwaltschaft Berlin mitteilt, hat das Amtsgericht Tiergarten Strafbefehl erlassen.

Die Spezialabteilung für Lebensmittelkriminalität der Amtsanwaltschaft Berlin wirft den Verantwortlichen eines Imbisses im Neuköllner Ortsteil Britz vor, dass die angebotene „Currywurst“ Hühnerseparatorenfleisch mit Rindfleisch und Weizenmehl enthalten habe, ohne dass der Verbraucher darauf hingewiesen worden sei. Dies stelle einen Verstoß gegen das Lebensmittelgesetz dar.

4900 Euro Strafe für Ekel-Currywurst, 16.000 Euro Strafe für Bäckerei

Denn nach den Leitsätzen für Fleischerzeugnisse besteht eine Currywurst aus Rind- und/ oder Schweinefleisch. Der erlassene Strafbefehl beinhaltet eine Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen zu je 70 Euro, so die Staatsanwaltschaft Berlin. Das ergibt eine Gesamtstrafe von 4900 Euro.

Auch den Verantwortlichen einer Bäckerei in Neukölln werden Verstöße gegen das Lebensmittelgesetz vorgeworfen. Bei dem Fleischwolf, der für die Weiterverarbeitung von Nussmasse genutzt wird, sollen ein Kunststofffaden herausgehangen und sich Metallabriebe in Form von Splittern darin befunden haben. Eine Kontamination des Gebäcks habe nicht ausgeschlossen werden können.

Daneben sollen massive Hygienemängel bestanden haben: mit Lebensmittelresten verunreinigte Arbeitsflächen, schimmelähnliche und schwarze Anhaftungen im Kühlschrank, eine verunreinigte Maschine zur Herstellung von Cremes – mit abblätternder Farbe, die die Cremes habe verunreinigen können – sowie Beschichtungsschäden auf den Lagerbrettern für Torten und Böden, sodass Holzsplitter in die Backwaren gelangen konnten. Die Gesamtgeldstrafe im Strafbefehl beläuft sich auf 160 Tagessätze zu je 100 Euro. In Summe ist das eine Gesamtstrafe von 16.000 Euro.