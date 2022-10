Mehr als jeder fünfte unbewirtschaftete Autobahnrastplatz in Deutschland ist in einem ADAC-Test als „mangelhaft“ oder „sehr mangelhaft“ bewertet worden – und damit durchgefallen. Nur zwei Plätze schnitten demnach mit „sehr gut“ ab, wie der Automobilclub am Dienstag in München mitteilte. Der ADAC testete bei seinem mittlerweile dritten Raststätten-Test insgesamt 50 Anlagen entlang der 15 längsten Autobahnen. Dem Automobilclub zufolge gab es im Vergleich zu den Vorjahren „kaum positive Veränderungen“.

Als besonders positiv wurden die Rastplätze Engelmannsbäke an der A1 in Niedersachsen und Plater Berg an der A14 in Mecklenburg-Vorpommern hervorgehoben. Hier lohnt sich für Autofahrer der kurze Boxenstopp für den Toilettengang. Die beiden Schlusslichter des ohnehin schon dürftigen Teilnehmerfelds befinden sich beide in Hessen: Die Rastplätze Stadtwald an der A3 und Brühlgraben an der A5 lassen laut ADAC „alles vermissen, was Reisende bei einem Zwischenstopp an der Autobahn vorfinden sollten – saubere Sanitär- sowie gepflegte und beleuchtete Außenanlagen“.

Hygienezustand fast überall mangelhaft

Das wichtigste Testkriterium war demnach der Zustand der Sanitäranlagen. Mit „mangelhaft“ oder „sehr mangelhaft“ fielen hier 28 Prozent beziehungsweise 14 der 50 Rastplätze durch. Nur bei knapp der Hälfte aller Tests gab es keine Beanstandungen der optischen Sauberkeit. Bei 81 Prozent der Anlagen gab es Hinweise auf eine mangelnde Reinigung. Auch die Hygieneproben waren dem Automobilclub zufolge nur bei 18 Prozent unbedenklich.

Zwei Rastplätze erreichten in der Kategorie der sanitären Anlagen null Punkte, weil die Toiletten dauerhaft und ohne Hinweis gesperrt waren und es zudem keine Alternative gab. Schwierig ist die Situation vor allem für Menschen mit Körperbehinderung: Wenn ein Behinderten-WC an der Autobahn ausgeschildert war, war dieses in knapp 80 Prozent der Fälle nur eingeschränkt nutzbar. Laut ADAC gab es mal keine Stützgriffe, mal war die Tür zu schmal oder schwergängig, mal gab es keine Möglichkeit, einen Notruf abzusetzen.

Am schlechtesten schnitten die getesteten Rastplätze beim persönlichen Sicherheitsempfinden der Nutzer ab – fast ein Drittel der Plätze fiel mit „mangelhaft“ oder „sehr mangelhaft“ durch. Zehn Anlagen verfügten demnach über keinen Notruf. Mehr als die Hälfte der Auto- und Lastwagenparkplätze waren zudem nicht oder nicht ausreichend beleuchtet. Positiv bewerteten die Tester, dass alle Toilettengebäude nachts mit Leuchten ausgestattet waren.