Zur Bekämpfung des großen Waldbrandes im Elbe-Elster-Kreis sind die Einsatzkräfte wieder aufgestockt worden. Aktuell kämpfen nach Angaben des Landkreises 360 Feuerwehrleute im Brandgebiet von Kölsa-Rehfeld auf insgesamt rund 430 Hektar (4,3 Quadratkilometer) vom Boden aus gegen die Flammen.

Zuvor hatte eine Drohne den Angaben zufolge exakte Einsatzinformationen geliefert. Am Vormittag waren zunächst 250 Einsatzkräfte vor Ort. Die für Freitag angekündigten 400 Kräfte seien zu spät benachrichtigt worden und so kurzfristig nicht einsatzfähig, hatte ein Kreissprecher am Morgen erklärt.

Auch Transporthubschrauber der Bundeswehr stehen in Bereitschaft, um beim Löschen jederzeit Unterstützung zu leisten. Zwei Pionierpanzer der Bundeswehr helfen beim Schneisen- und Wegebau und unterstützen die Hilfsorganisation @fire. Diese brennt seit den Morgenstunden an der Bundesstraße 183 Vegetation gezielt ab, um zu verhindern, dass Totholz Feuer fängt. So soll den Angaben zufolge ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebiete verhindert werden. Die Flächen werden auf einer Gesamtlänge von 1300 Metern vorbeugend mit biologisch abbaubaren Flüssigbrennstoffen behandelt.

Warum ist der Wald in Brandenburg besonders anfällig?

Brandenburg ist geprägt von sandigen Böden. Im Zusammenhang mit dem Bundesland wird immer wieder die „Kiefer im märkischen Sand“ genannt. Diese Baumart dominiert mit rund 70 Prozent die Gesamtwaldfläche. Im Land gibt es rund 1,1 Millionen Hektar Wald auf mehr als einem Drittel der Landesfläche. Das Harz der Kiefern kann Waldbrände noch begünstigen.

Zudem kann diese Baumart Wasser nicht gut im Boden halten, auch deshalb soll der Waldumbau beschleunigt werden. Hinzu kommt der nicht ausreichende Niederschlag in den vergangenen Jahren. Im Juli fiel nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes nur 35 Liter Regen pro Quadratmeter. Im Schnitt der Jahre 1961 bis 1990 waren es 54 Liter pro Quadratmeter.

Warum ist der Kampf gegen Waldbrände besonders schwierig?

Ein großes Problem bei der Brandbekämpfung ist die Munitionsbelastung auf Wald- und Heideflächen. Tückisch sind auch Glutnester im Boden und Wind. Kein anderes Bundesland gilt als so stark mit Kampfmitteln belastet wie Brandenburg: Es soll rund 12 Prozent der Gesamtfläche betreffen. Große Hitze durch Brände kann dazu führen, dass sich Kampfmittel selbst entzünden - etwa, wenn sie Phosphor enthalten. Flächen auf alten Truppenübungsplätzen, die mittlerweile Naturlandschaften sind, wurden größtenteils noch nicht von Munition befreit. Das erschwert die Löscharbeiten etwa in der Lieberoser Heide, Treuenbrietzen und Jüterbog. Genaue Zahlen dazu, wie viel Munition in der Erde liegt, gibt es nicht.

Experten der Kampfmittelbeseitigung vernichten jedes Jahr Hunderte Tonnen Bomben, Granaten und Munition. 2021 waren es 328 Tonnen Kampfmittel. Jedoch müssen die Eigentümer dafür sorgen, dass die Flächen vorher auf Munition untersucht werden, was Geld kostet. Förster fordern seit Jahren mehr Mittel vom Land für die Beräumung munitionsbelasteter Flächen.