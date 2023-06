Elch von Auto erfasst: Tier muss getötet werden

Ein Elch ist in der Nähe von Sonnewalde(Landkreis Elbe-Elster) von einem Auto erfasst und so schwer verletzt worden, dass er getötet werden musste. Ein Jagdp...

Sonnewalde -Ein Elch ist in der Nähe von Sonnewalde(Landkreis Elbe-Elster) von einem Auto erfasst und so schwer verletzt worden, dass er getötet werden musste. Ein Jagdpächter habe das Tier von seinen Qualen erlöst, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall am späten Montagabend leicht verletzt, an ihrem Wagen entstanden mehrere Tausend Euro Schaden.