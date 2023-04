Elefantenkuh Don Chung aus Leipzig nun im Tierpark Cottbus Die Elefantenkuh Don Chung aus dem Zoo in Leipzig ist nach Brandenburg umgezogen. Sie wurde an den Tierpark Cottbus abgegeben, wie der Leipziger Zoo am Mittw... dpa

HANDOUT - Die 40 Jahre Elefantenkuh «Don Chung» in der Außenanlage im Zoo Leipzig. Zoo Leipzig/dpa/Archivbild

Leipzig/Cottbus -Die Elefantenkuh Don Chung aus dem Zoo in Leipzig ist nach Brandenburg umgezogen. Sie wurde an den Tierpark Cottbus abgegeben, wie der Leipziger Zoo am Mittwoch mitteilte. Demzufolge kam die 40 Jahre alte und 3,4 Tonnen schwere Elefantenkuh am Mittwochnachmittag mit einem Spezialtransporter in ihrem neuen Domizil an. „In Begleitung ihrer Leipziger Tierpfleger hat Don Chung sehr entspannt ihren Spezialcontainer verlassen und im neuen Cottbuser Elefantenhaus bereits mehrere Boxen und die Laufhalle kennengelernt und mit gutem Appetit Heu, Möhren und Rüben gefressen“, teilte der Cottbuser Tierpark mit.