Elfjährige aus Brandenburg vermisst: Wer hat Celine gesehen?

Das Mädchen wurde zuletzt am vergangenen Sonntag gesehen. Sie könnte sich laut Polizei im Raum Senftenberg, Calau oder Cottbus aufhalten.

Bei der Suche nach dem Aufenthaltsort einer Elfjährigen aus Altdöbern (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) hat die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Wie die Polizei in Cottbus am Mittwoch mitteilte, wird das Mädchen seit Sonntagabend vermisst. Da die Ermittler in dem Vermisstenfall nicht weiterkommen, hat die Behörde nun ein Foto des Mädchens veröffentlicht.

Die Elfjährige ist den Angaben zufolge 150 bis 160 Zentimeter groß, hat rotbraune, schulterlange Haare, ist mit einer dunklen Jacke und einer hellen Jeans mit Löchern bekleidet. Sie könnte sich im Raum Senftenberg, Calau und Cottbus aufhalten, hieß es. Die Polizei geht nach eigenen Angaben nicht von einer Straftat aus.

Hinweise zum Aufenthalt der Elfjährigen können der Polizeiinspektion Oberspreewald-Lausitz in Senftenberg unter der Telefonnummer 03573880 gegeben werden. Auch über das Hinweisportal im Internet können Informationen an die Polizei weitergeleitet werden.