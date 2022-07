Sechs Monate nach der Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) ist der Fall rechtskräftig abgeschlossen. Wie ein Sprecher des zuständigen Amtsgerichtes am Dienstag sagte, wurde der jugendliche Täter zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Amtsgericht Waren habe ihn des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und der Vergewaltigung schuldig gesprochen.

Wegen des jugendlichen Alters der Beteiligten sei der Fall nicht öffentlich verhandelt worden. Insofern könnten keine Details dazu bekanntgegeben werden. Der Fall hatte sich Mitte Januar im Schlosspark Neustrelitz ereignet und für viel Aufsehen gesorgt. Der etwa 16-jährige Afghane und das Mädchen sollen sich lose gekannt haben. Offenbar hatte er die Schülerin unter falschem Vorwand in den Park gelockt.

Er war nach dem Vorfall in U-Haft genommen worden. Die Freiheitsstrafe wurde nach nur einem Verhandlungstag für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Der Staatsanwalt legte keine Rechtsmittel ein. Verurteilt wurde der Afghane als 16-Jähriger, weil Experten ihn so alt schätzen. Er soll als unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland gekommen sein, berichtete die Bild-Zeitung. Zuletzt habe er in einer Unterkunft in Neustrelitz gewohnt.

Die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Andrea Lindholz (CSU), kritisierte die Entscheidung: „Das Urteil ist völlig unverständlich.“ Ein Jahr auf Bewährung für die Vergewaltigung eines elfjährigen Kindes sei inakzeptabel. „Der Täter muss für diese schreckliche Tat noch nicht einmal ins Gefängnis, während das Kind ein Leben lang unter den Folgen dieser Tat leidet“, sagte Lindholz.

Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt (65) zeigte sich entsetzt: „So entfaltet der Rechtsstaat keine Schutzwirkung. Das sage ich nicht nur als Polizeigewerkschaft, sondern auch als Vater und Großvater.“ CSU Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (52) sagte der Bild-Zeitung: „Bei diesem Verbrechen ist eine solche Strafe vollkommen inakzeptabel.“