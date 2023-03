Elfjähriger von Auto angefahren und schwer verletzt Ein Elfjähriger ist in Berlin-Französisch Buchholz von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge wurde nach dem Unfall am Sonntagabend mit ... dpa

Berlin -Ein Elfjähriger ist in Berlin-Französisch Buchholz von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge wurde nach dem Unfall am Sonntagabend mit Schmerzen im Oberkörper in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Junge mit zwei weiteren Kindern an einem Fußgängerübergang. Er soll sich plötzlich von der Gruppe gelöst haben und auf die Straße getreten sein. Dabei sei er erfasst worden, hieß es.