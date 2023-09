Elfte Beiß-Attacke: Joe Bidens Hund ist eine Gefahr für Mitarbeiter im Weißen Haus

Der Schäferhund von US-Präsident Joe Biden ist eine Gefahr für Mitarbeiter des Weißen Hauses. Wie bereits etliche Male zuvor biss das Tier namens Commander erneut einen Beamten des Secret Service. Wie Sprecher Anthony Guglielmi am Mittwoch erklärte, sei ein Mitarbeiter der für den Schutz des US-Präsidenten zuständigen Sicherheitsbehörde „mit einem Haustier der First Family in Kontakt gekommen“ und gebissen worden. Der Beamte sei vor Ort im Weißen Haus medizinisch versorgt worden.

Einem CNN-Bericht zufolge ist es mindestens der elfte Beiß-Vorfall, in den der Deutsche Schäferhund Commander verwickelt ist. In einem Fall musste ein Opfer sogar im Krankenhaus behandelt werden. Es schilderte, dass sich der Hund für zehn Sekunden in seinem Rücken festgebissen habe. Eine andere Person erlitt Schnitt- und Schürfwunden. Ein Offizier oder eine Offizierin wurde in Oberschenkel und Arm gebissen.

Eine Sprecherin von First Lady Jill Biden erklärte, das Weiße Haus sei für Haustiere „ein stressiges Umfeld“. Die Bidens seien weiterhin dabei, „Commander dabei zu unterstützen, mit der häufig unvorhersehbaren“ Umgebung am Sitz des US-Präsidenten zurechtzukommen.

Weißes Haus: Commander ist schon der zweite verhaltensauffällige Hund

Biden hatte bereits zuvor schon tierische Probleme im Weißen Haus. Commander ist seit Bidens Einzug im Januar 2021 bereits der zweite offenbar verhaltensauffällige Hund der Präsidenten-Familie. Auch ein weiterer Schäferhund der Bidens, Major, hatte nach seinem Umzug ins Weiße Haus mit einem Beiß-Vorfall Schlagzeilen gemacht und war daraufhin vorübergehend in das Privathaus des US-Präsidenten in Delaware geschickt worden. Später kam er bei Freunden der Familie unter.

Commander erhalte wegen seines Verhaltens bereits ein Spezialtraining. Nun wird er voraussichtlich nachsitzen müssen.