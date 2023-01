Umfrage: Frauen sind die glücklicheren Singles

Rund ein Drittel der Bundesbürger lebt derzeit nicht in einer festen Beziehung. Den Frauen scheint es einer Befragung zufolge damit besser zu gehen als Männern.

In der Bundesrepublik Deutschland ist jeder Dritte ein Single. Dies hat eine Befragung der Online-Partnervermittlung Elite-Partner ergeben. Einer von drei Menschen im Alter von 18 und 69 Jahren lebt derzeit ohne feste Partnerschaft – den höchsten Single-Anteil weist mit 48 Prozent die Gruppe der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 29 Jahren auf.

In Beziehungsdingen gibt es in Deutschland ein starkes Stadt-Land-Gefälle. In Großstädten und Metropolen mit mehr als einer halben Million Einwohner ist der Single-Anteil der Bewohner höher als auf dem Land. Der Spitzenreiter unter den Bundesländern ist Berlin – 46 Prozent der Berliner sind Single. Darauf folgen Hamburg mit 40 Prozent und Nordrhein-Westfalen mit 37 Prozent. Die anteilig wenigsten Singles leben im Saarland (24 Prozent) und Brandenburg (27 Prozent).

Single-Männer in den Dreißigern am wenigsten zufrieden

Frauen sind der Befragung zufolge eher mit ihrem Single-Dasein zufrieden als Männer – besonders alleinstehende Frauen über 60 Jahre. Am wenigsten zufrieden sind Single-Männer zwischen 30 und 39 Jahren.

Für die repräsentative Studie wurden wurden bundesweit 6776 Singles und Liierte zwischen 18 und 69 Jahren befragt.