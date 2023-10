Elon Musk kündigte am Samstag an, er werde international anerkannten Organisationen, die im Gazastreifen tätig sind, Starlink zur Verfügung stellen. In der Nacht zu Samstag teilte das palästinensische Telekommunikationsunternehmen Paltel auf X mit, dass unter anderem das Internet und der Mobilfunk im Gazastreifen wegen israelischer Bombardierungen zusammengebrochen seien.



Zuvor hatten unter anderem das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Kinderhilfswerk Unicef mitgeteilt, zu Mitarbeitern im Gazastreifen keinen Kontakt mehr zu haben.

„Die Unterbrechung jeglicher Kommunikation mit einer Bevölkerung von 2,2 Millionen Menschen ist inakzeptabel. Journalisten, medizinische Fachkräfte, humanitäre Bemühungen und Unschuldige sind gefährdet“, schrieb am Samstagmorgen die demokratische US-Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez. Ein paar Stunden später antwortete Elon Musk: „Starlink wird die Konnektivität zu international anerkannten Hilfsorganisationen in Gaza unterstützen.“

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.



Der Hashtag #starlinkforgaza gehört seit Samstagabend zu den Trends auf dem ebenfalls von Musk betriebenen Kurznachrichtendienst. Israel hatte seine Militäroperationen im Gazastreifen 21 Tage nach dem von der Hamas verübten Massaker im Süden Israels verstärkt.



Starlink ist ein Satelliteninternetdienst, der von Musks Firma SpaceX betrieben wird. Musk hatte der Ukraine im Frühjahr 2022 Geräte seines Satelliteninternetdienstes Starlink zur Verfügung gestellt, um die von russischen Militärangriffen betroffenen Gebiete mit Internet zu versorgen. Später irritierte er jedoch mit Äußerungen zum russischen Angriffskrieg. So erklärte er etwa Anfang September, einen ukrainischen Angriff auf einen russischen Marinestützpunkt in der Stadt Sewastopol auf der Krim verhindert zu haben. Sewastopol ist Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim. (mit AFP, epd)