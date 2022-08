High-Tech-Milliardär Elon Musk hat mit der Ankündigung für Verwirrung gesorgt, den englischen Fußballverein Manchester United zu kaufen. „Außerdem kaufe ich Manchester United. Gern geschehen“, schrieb der Gründer und Chef des Elektroautobauers Tesla und des Raumfahrtunternehmens SpaceX am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Der Verein aus England erlebt gerade eine sportliche Talfahrt und wird in den sozialen Medien seit Tagen verspottet.

Zunächst war unklar, ob Musk den Satz ernst oder scherzhaft gemeint hatte. In demselben Twitter-Thread hatte er zuvor mitgeteilt: „Um es klarzustellen, ich unterstütze die linke Hälfte der Republikanischen Partei und die rechte Hälfte der Demokratischen Partei!“ Musks Ankündigung zum möglichen Kauf des Fußballvereins erntete bereits nach zwei Stunden rund 250.000 „Gefällt-mir“-Angaben.

Der reichste Mensch der Welt ist für verwirrende und provokative Tweets bekannt. Weder Tesla noch Manchester United reagierten zunächst auf Bitten um eine Stellungnahme.

Der Premier-League-Club wird von der US-Unternehmerfamilie Glazer kontrolliert. Der an der New Yorker Börse notierte Fußballverein hat derzeit einen Marktwert von etwas mehr als zwei Milliarden Dollar. Musk wiederum hat in den vergangenen Monaten mit dem Vorhaben einer Übernahme von Twitter für Schlagzeilen gesorgt. Inzwischen will er aus dem Geschäft aussteigen.

Der Tesla-Chef gilt als exzentrisch und unberechenbar. So steckt Musk derzeit etwa mit Twitter selbst in einem Rechtsstreit, weil er die rund 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Kurznachrichtendienstes wieder abblasen will.